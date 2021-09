Polizia locale: Franca Di Miceli è il nuovo comandante

Santhià: in servizio il nuovo comandante della Polizia locale, il commissario Franca Di Miceli. Nel luglio 2001 Di Miceli è stata assunta in qualità di agente della Polizia locale a Candelo e due anni dopo, nel 2003, ha vinto il concorso per ufficiale di Polizia locale sempre a Candelo, assumendo la funzioni di vice comandante. Nel settembre 2013 ha conseguito la laurea in Scienze dell'amministrazione e Consulenza del lavoro. Nel 2015 è stata nominata responsabile del settore Polizia locale di Candelo dove è rimasta in carica fino al trasferimento attuale a Santhià. "Con l’arrivo del nuovo commissario, in città ci sono sei agenti pronti a far fronte a tutte le necessità, al controllo del territorio e alla gestione delle manifestazioni cittadine - sottolinea il sindaco Angelo Cappuccio - auguro a Di Miceli buon lavoro, mentre all'ispettore capo Franco Sacchi, già comandante della Polizia locale di Santhià, ora in pensione, un ringraziamento per la grande collaborazione".