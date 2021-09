Mario Demagistri dovrà vedersela con il quorum

Si chiama “Insieme per Borgovercelli” l’unica lista candidata alle elezioni amministrative Comunali del 3 e 4 ottobre. Mario Demagistri, sindaco uscente, è il solo candidato alla carica di primo cittadino del paese. Per la conferma dovrà comunque raggiungere il quorum di votanti, il 50 per cento più uno. Demagistri, nato il 15 febbraio 1961, si presenti con i seguenti candidati a consigliere: Maurizio Baldo, nato il 5 ottobre 1968; Alberto Massimo Balzaretti, nato l’11 settembre 1972; Marco Biondolillo, nato il 25 maggio 1987; Gianluca Gabasio, nato 30 aprile 1991; Paolo Milan, nato il 5 ottobre 1962; Luca Mosca, nato il 20 aprile 1974; Maria Antonietta Rocca, nata il 12 marzo 1975; Loredana Scianguetta, nata il 24 gennaio 1969; Alessandro Vigone, nato il 24 dicembre 1961; Luisella Zampollo, nata il 9 luglio 1986.