Il sindaco Preti si ricandida per un altro mandato

Il sindaco uscente di Lamporo Claudio Preti presenta la prima candidatura ufficiale per le elezioni amministrative.

Per l'appuntamento del 3-4 ottobre 2021scendono in campo: Gian Carlo Barlaro, Alessandro Bianco, Maria Teresa Bianco, Ylenia Bergamo, Paolo Chieno, Nazareno Cirillo, Teresio Fleto, Fausto Guglielmone, Claudia Faustina Moccia, Elena Murari.

"Mi ripresento alla guida di un gruppo di persone con esperienze diverse tra loro, molto eterogeneo e motivato - dichiara Preti - Abbiamo condiviso un programma elettorale dai contenuti realizzabili e sostenibili come lo sono stati quelli del precedente. Il 3 e 4 ottobre chiedo agli elettori di confermare la loro fiducia perché la nostra lista è quella che potrà continuare a migliorare il nostro territorio e i servizi ai cittadini".

Il programma affronta le seguenti tematiche: conferma dell’identità di Lamporo come ente locale: promuovere azioni per il rafforzamento e la crescita dell'identità territoriale del Comune.

Opere pubbliche: tutela e conservazione del patrimonio e dell'ambiente, riqualificazione area esterna (sagrato) della chiesa parrocchiale, completamento nuovo parcheggio del Municipio e riqualificazione cortile interno, riqualificazione basso fabbricato del municipio per la creazione di spazi polifunzionali e culturali; manutenzione del cimitero e la messa in sicurezza dei loculari comunali, sostituzione dei giochi per bambini e manutenzione delle panchine nell'area dedicata, riqualificazione dell'edificio comunale “ex scuole elementari” per creare ambienti da destinare a servizi socio-sanitari, ludo-ricreativi e luoghi di aggregazione per giovani e anziani; manutenzione straordinaria del campo da calcio attraverso contributi (CONI o I.C.S.), creazione di parcheggi nell’area adiacente il campo da bocce e il campo da calcetto, realizzazione nuova area attrezzata per fitness, giochi, pic-nic e parcheggio; prosecuzione della manutenzione annuale delle strade inghiaiate per favorire la viabilità agricola, rifacimento del manto di usura delle strade comunali, condivisione di progetti “green” lungo le sponde della roggia di Lamporo o altre aree comunali. Programmazione periodica con la società (ASM) che gestisce la rete idrica e fognaria, per la pulizia e spurgo delle condotte; rifacimento di parte della rete idrica che presenta maggiori criticità.

Per la sicurezza: adeguamento e potenziamento del servizio di videosorveglianza digitale e controllo da remoto. Installazione di sistemi di moderazione della velocità veicolare (dossi) all'interno del centro abitato. Realizzazione di nuovi percorsi pedonali protetti.

Per quanto concerne il commercio e i servizi al Ccittadino: mantenere il servizio di raccolta piccoli e grandi elettrodomestici R.A.E.E. (oggetti di natura elettrica); partecipazione, attraverso il nuovo Distretto del Commercio tra i Comuni di Crescentino, Fontanetto Po, ad iniziative, progetti e promozioni delle attività commerciali. Miglioramento dell'informatizzazione e informazione comunale anche attraverso canali social. Completamento dell'iter di approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale.

In ambito sociale, culturale, ricreativo: realizzazione di un “punto culturale - biblioteca” attraverso attività gestite da volontariato. Promozione di iniziative di aggregazione e sviluppo sociale e ricreativo.