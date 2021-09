Geddo fa marcia indietro: "Non mi candido a sindaco"

"Il mio impegno scolastico mi impedirebbe di svolgere al meglio gli oneri della carica di sindaco, pertanto ho deciso di non candidarmi. Ringrazio chi ha creduto nella formazione della lista e la popolazione del paese che mi ha dimostrato apprezzamento per l’idea".

Luigi Geddo ha ufficializzato la sua non candidatura a sindaco alle Comunali del 3 e 4 ottobre a Borgo Vercelli.

Geddo aveva lanciato la sua candidatura a sindaco già a fine 2020. Insegnante al “Cavour” di Vercelli, classe 1963, già in amministrazione oltre venticinque anni fa, avrebbe puntato ad avere un paese sostenibile, ecologico e verde, più tecnologico, e avrebbe voluto proporsi alle elezioni con una lista composta da volti nuovi.

"La mia lista non viene presentata – sottolinea Geddo - Lo spostamento delle elezioni ad inizio ottobre non mi ha consentito di avere il part-time a scuola e quindi con l’impegno a tempo pieno come insegnante, non avrei potuto dedicare il tempo giusto e necessario al Comune e alla carica di sindaco. Piuttosto che svolgere due compiti insieme ma fatti male, preferisco svolgerne uno solo nel migliore dei modi. Inoltre è difficile comporre una lista di candidati, servono i numeri. Ringrazio chi aveva aderito al progetto: mi sarebbe piaciuto fare il sindaco di Borgo Vercelli, ma in questa situazione non me la sentivo di offrire un brutto servizio al paese e alla cittadinanza. Mi sarebbe piaciuto molto confrontarmi con Mario Demagistri. Purtroppo all’interno del gruppo non abbiamo trovato un’altra persona disposta a candidarsi a sindaco e quindi non si fa la lista".