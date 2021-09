Due montascale installati alle elementari

Tronzano: il Comune si aggiudica un contributo da 39.000 euro erogato dal Ministero dell'Istruzione. Servirà ad abbattere le barriere architettoniche nelle scuole elementari, in particolare con l'installazione di due montascale. Solo poche settimane fa gli amministratori avevano stanziato la medesima somma prelevandola dai risparmi comunali. Poi "provvidenziale" è arrivata la notizia che a Roma veniva costituito un fondo da 70 milioni a favore degli istituti scolastici. "Per presentare le domande c'era appena una settimana di tempo, dal 6 al 13 agosto - ricorda il sindaco Michele Pairotto - Noi avevamo questo progetto già pronto e abbiamo colto l'occasione". Il contributo ministeriale era infatti destinato a una determinata categoria di interventi, tra cui l'adattamento degli spazi per consentire il ritorno delle lezioni in presenza. "Ora la spesa già prevista nel bilancio comunale potrà essere destinata ad altri scopi" sottolinea il primo cittadino. L'installazione dei montascale era stata decisa a seguito dell'incidente in cui aveva perso la vita la piccola Anna Roberto. La sorella maggiore, anche lei coinvolta, porta ancora i segni dell'impatto. "I due apparecchi le permetteranno di seguire tutte le lezioni insieme ai suoi compagni" sottolinea Pairotto. Ad essere interessate dai lavori saranno infatti sia la scala principale sia quella diretta ai laboratori.