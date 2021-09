Trino: Silvia Cottali nuovo assessore

Silvia Cottali è il nuovo assessore della giunta trinese guidata da Daniele Pane. Prende il posto della dimissionaria Giulia Rotondo: allo stesso tempo Pane ha ridistribuito alcune deleghe.

Al termine della festa patronale di San Bartolomeo Giulia Rotondo ha rassegnato, come previsto, le sue dimissioni, essendosi trasferita all’estero per lavoro. Così Pane ha nominato Silvia Cottali come nuovo assessore: nata il 29 agosto 1982, è un assessore esterno al Consiglio comunale, in sostanza non è eletta, e a lei il sindaco ha assegnato le deleghe a istruzione, edilizia scolastica, attività extrascolastiche, politiche giovanili, biblioteca, cultura e politiche turistiche. Confermati gli altri tre assessori. Elisabetta Borgia rimane vice sindaco e assessore con deleghe a politiche sociali ed edilizia sociale, personale, sport, contenzioso legale, rapporti con le associazioni in ambito locale, pari opportunità. Alberto Mocca è assessore con deleghe a sicurezza del territorio, ambiente, gestione dei rifiuti, piccole cose (ordine e decoro), immigrazione e sicurezza. Roberto Gualino è assessore a lavori pubblici, urbanistica, trasporti, formazione professionale, polizia locale, viabilità, innovazione tecnologica e smart city.

Al sindaco Daniele Pane, già titolare delle deleghe al bilancio, patrimonio, attività produttive e politiche del lavoro, protezione civile e frazione Robella, vanno anche quelle ad eventi e manifestazioni (di cui era titolare quando era assessore della giunta Felisati), prima in capo a Rotondo, e al commercio, prima in capo a Gualino. Proprio Gualino ha assunto due nuove deleghe: quelle alla viabilità, prima in capo a Mocca, e alla polizia locale, prima in capo a Pane. "A seguito delle dimissioni dalla giunta, già annunciate ad inizio agosto, di Giulia Rotondo, ho provveduto, con al fianco tutta la mia squadra, ad una serie di incontri e valutazioni di possibili candidati al ruolo di assessore – spiega Pane - Quindi dopo un'attenta valutazione, sia del profilo professionale che di quello umano, ho provveduto alla nomina della dottoressa Silvia Cottali quale nuovo assessore con deleghe ad istruzione, edilizia scolastica, attività extrascolastiche, politiche giovanili, biblioteca, cultura e promozione turistica. Ringrazio sin da subito Silvia, che si è già messa al lavoro, per la sua disponibilità e per aver messo a disposizione tutte le sue qualità al servizio della nostra città. Individuare la persona giusta per sostituire Giulia non è stato affatto facile, ma con Silvia sono convinto che abbiamo fatto centro per proseguire nel nostro progetto per una Trino e Robella Migliori. Domani (sabato) in occasione dell'edizione del "Comune a Casa Tua" verrà presento il nuovo assessore".