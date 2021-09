Santhià: sale a nove il numero dei contagiati

Santhià: in aumento il numero di positivi in città. Sale a nove, attualmente, il numero di santhiatesi positivi al Covid-19, di cui uno in ospedale. Sono oltre 4000 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 27 i cittadini deceduti positivi al Covid-19 dall'inizio della pandemia. Prosegue inoltre, la campagna vaccinale che ha visto ad oggi oltre 27000 dosi di vaccino somministrate ai cittadini santhiatesi e a quelli dei paesi limitrofi. La percentuale dei vaccinati santhiatesi divisa per fasce d'età vede dai 12 ai 29 anni il 55,70%; dai 30 ai 39 anni il 56,70%; dai 40 ai 49 anni il 65,74%; dai 50 ai 59 anni il 72,92%; dai 60 ai 69 anni il 79,97%, dai 70 ai 79 anni l'85,03% e oltre 80 anni il 87,89%.