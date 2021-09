San Germano: Gianna Volpato si candida a sindaco. La sua proposta si definisce "di centrodestra" e in continuità con l'amministrazione precedente, sciolta lo scorso febbraio a seguito delle dimissioni di Michela Rosetta. Non a caso il nome della lista, "noi per voi" è lo stesso che aveva portato alla vittoria l'ex sindaco nel 2018 e prima ancora nel 2013."Non ho una grande esperienza di amministrazione pubblica" dichiara l'aspirante prima cittadina, che tuttavia conta anche sul supporto della sua squadra per "inserirsi in fretta alla guida del paese, con l’indubbio vantaggio di non essere condizionabile". Volpato, 53 anni, ha lavorato come stilista e figurinista a Milano e da tempo vive in paese con la famiglia (ha un figlio di 16 anni). Nella sua presentazione sottolinea l'impegno nel volontariato, anche con alcune associazioni di Vercelli. "Da quattro anni ho in affido congiunto un ragazzo extracomunitario" aggiunge.

Nel programma ci sarà dunque attenzione all'associazionismo e al settore sociale. "Voglio dare al paese più sicurezza e rispetto delle regole, aiutando coloro i quali hanno bisogno e integrando tutti in un paese pulito, vivibile, sicuro" prosegue. La notizia della discesa in campo di Volpato arriva a poche ore dalla chiusura dei termini per la presentazione delle liste, fissata per le 12 di domani, sabato 4 settembre. Tuttavia l'impressione è che non sarà l'unica candidatura ad aspirare alla guida il Comune: accanto ad essa potrebbero presentarsi una o forse due altre formazioni, presumibilmente già in corsa nelle precedenti tornate elettorali.