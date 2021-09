Non una festa di leva, ma una vera propria manifestazione

Alice Castello: non sarà una festa di leva come tutte le altre quella che animerà piazza Ballario per tre serate, da oggi, venerdì 3, a domenica 5 settembre. La Pro Loco, per i coscritti delle classi 2002 e 2003, ha organizzato una vera e propria manifestazione con tanto di stand gastronomico attivo dalle 19,30 e appuntamenti musicali. Oggi i protagonisti saranno gli Explosion e a seguire Dj Seven. Sabato ci sarà un dj set con Gabriele Milito, Sergio Datta e Kris Rovier. Domenica alle 22,30 gran finale con i fuochi artificiali e ancora musica con dj Seven insieme a El Chiquitico e Voice Turz.