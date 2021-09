Costanzana, motoraduno per Adry: raccolti 300 euro per le famiglie Sma

Sono stati oltre 80 i partecipanti al motoraduno “Memorial Adry” a Costanzana.

Il gruppo, dopo essersi recato al cimitero per una sgasata in ricordo di Adriano Varalda, nel decimo anno dalla sua morte in un incidente stradale, ha fatto tappa a Terranova per l’aperitivo, per tornare a Costanzana per il pranzo. Poi, le premiazioni: motociclista più anziano Franco Ferraris; più giovani Enrico Varalda e Micaela Cappato; più lontano Teresa Soldi e Renato Franconara da Rapallo; più belli Flavio Dezani ed Elena Rossi; gruppo più numeroso Centauri d’acciaio. Per l’occasione è stata fondata la nuova associazione costanzanese “Motoclub Adry” con presidente Luca Renzi e vice Sandro Varalda, papà di Adriano. «Ringrazio tutti per la partecipazione e voglio ricordare che, attraverso la lotteria, abbiamo raccolto 300 euro che verranno devoluti alle famiglie Sma (atrofia muscolare spinale)», commenta Varalda.