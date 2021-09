Caccia alla carriola, braccio di ferro, tiro alla fune e ping pong

Santhià: al via questa sera, venerdì 3 settembre, il Palio dei Rioni, organizzato dai giovani del Tag animato dall'associazione Itaca di Vercelli. Sarà questa un’edizione ancora limitata a causa delle restrizioni ma per gli organizzatori e i rioni è molto importante dare un segnale di ripresa. Il programma prevede oggi, venerdì 3 settembre, alle 20,45 in piazza Zapelloni inizierà il Palio dei Rioni con la consegna del Palio da parte delle mascotte Ignazino e Agatina. Il primo gioco proposto sarà la “caccia alla carriola”, in giro per la città; alle 21,30 torneo di braccio di ferro all’officina Ricci. Sabato 4 settembre alle 14,30 torneo di pinnacolo senza pubblico (qualificazioni); alle 17,30 torneo di ping pong (gironi) in piazza Zapelloni; alle 20,30 torneo di calcetto (gironi) al campo di atletica. Domenica 5 settembre alle 15 torneo di pinnacolo senza pubblico (semifinali e finali); alle 16 grande gara al campo di atletica; alle 21 torneo di tiro alla fune al campo di atletica.