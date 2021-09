Varallo: addio al benefattore Achille Burocco, morto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 settembre. A fine 2020 aveva donato un milione di euro all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, per la realizzazione di iniziative rivolte a pazienti affetti da Alzheimer e malattie neurodegenerative. "Era un uomo profondamente generoso e legato al territorio – commentano il presidente dell’Unione Montana Valsesia, Pierluigi Prino e l’assessore ai servizi socioassistenziali, Francesco Nunziata - ha fatto moltissimo per la gente della sua Valsessera e grazie a lui si sta realizzando l’importante progetto sociale “La Pagina Bianca”, che coinvolge anche la Valsesia. Il Suo ricordo rimarrà indelebile, sia in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo sia in tutti coloro che, grazie alla sua generosità, possono usufruire di servizi e strutture di alto livello, come la scuola materna montessoriana che verrà inaugurata nel fine settimana".