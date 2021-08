Trino: il programma dell'ultimo giorno di patronale

Termina questa sera, martedì 31 agosto, la festa patronale di San Bartolomeo 2021 organizzata dal Comune di Trino in collaborazione con Pro Loco, Aoct, Ascom.

Nel pomeriggio, alle 17,30 nei giardini della biblioteca, ‘L Lantarnin dal Ranatè presenta la “Sarabanda di giovani musicisti” con l’associazione Artedù. Alle 21,30 in piazza Comazzi chiuderà la festa il concerto dell’orchestra Mirko Casadei. Dalle 19,30 al mercato coperto ci sarà la “Sagra sotto le stelle” con le cene della Pro Loco che questa sera propone tris di antipasti, pappardelle alla boscaiola, panissa, milanese con patatine, fritto di calamari, patatine fritte, macedonia con gelato, dolce. Ultima serata in piazza Garibaldi per il luna park. Le prenotazioni sono consigliate: sono possibili al numero 328-7459133 o dal sito www.eventiatrino.it. Ieri sera la festa ha vissuto il concerto della Rigomagus Band in piazza Audisio, e la sfilata della Leva 2003 con la musica di dj Molella in piazza Comazzi.