Tre giorni di festa per la patronale di San Bononio. L’appuntamento è per venerdì alle ore 20 in corso Montano con la presentazione della squadra dei Warriors e dell’ASD Fonta. Seguirà sempre in corso Montano il concerto della Shary Band. Arte e musica saranno le protagoniste della giornata di sabato. Nel pomeriggio, alle 17 nel palazzo Ovis inaugurazione delle mostre con esposizione delle fotografie di Federico Ranghino, Davide Casazza e del compianto Marcello Libra, mentre in via Viotti Lea Maulin esporrà i suoi dipinti. Nel cortile di Palazzo Ovis, con inizio alle 21 concerto della banda “G.B. Viotti” diretta dal maestro Rino Messineo con “Omaggio a Ennio Morricone”. Davanti al bar Nazionale pianobar con Francesco Cabiati. Ancora mostre artistiche nella giornata di domenica a cura della FuturArte e SpazioArte, mentre l’Associazione Vitatre sarà presente sotto i portici di via Viotti con il banco di beneficenza. Alle 11 santa messa in onore del Patrono San Bononio con la partecipazione delle leve 2001-2002 e 2003. Altra funzione lunedì 6, celebrata da don Carlo Rustichelli, in memoria dei defunti della comunità fontanettese. La serata sarà animata dalla Bottega teatrale con la suggestiva navigazione delle lanterne dei desideri nella roggia Chiusa e a seguire spettacolo teatrale per bimbi e non solo. Ancora pianobar con Francesco Cabiati, al bar Nazionale. Proposte culinarie a cura della Pro Loco per le tre serate di festa e in piazza Garibaldi luna park per tutti i giorni della festa. Per tutti gli eventi saranno in vigore le regole anti Covid, necessario quindi il Green Pass.