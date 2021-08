Borse di studio studenti meritevoli: segnalazioni fino al 6 settembre

Santhià: c'è tempo fino alle 12 di lunedì 6 settembre per inviare le segnalazioni per le borse di studio agli studenti più meritevoli che si terrà venerdì 17 settembre alle 20,45 alla palestra Pellico. Come ogni anno, tre saranno saranno i riconoscimenti intitolati alla memoria di “Lia Casalone” rivolti a ragazzi e ragazze che hanno conseguito la licenza della scuola secondaria di I grado, nell’anno scolastico 2020-21, con la votazione finale di 9, 10 e 10 e lode. Saranno consegnate anche le borse di studio “Avvocato Pino Morello” per i ragazzi meritevoli; quelle messe a disposizione dal “Maestro Carlo Olmo” indirizzate a studenti che hanno scelto i corsi universitari di medicina e di infermieristica in questo anno accademico. Inoltre, verranno assegnati riconoscimenti anche ai "giovani talenti", che si sono distinti per meriti nella ricerca, nello sport, nella cultura, nella musica e nelle arti durante l’anno, ai “migliori diplomati” che hanno concluso il ciclo della scuola secondaria di II grado con votazione di almeno 100/100 e ai “migliori laureati” che hanno conseguito nell'anno accademico 2020-21 la laurea triennale, magistrale o a ciclo unico con la votazione di almeno 110/110. Per le segnalazioni rivolgersi all'Ufficio Informazioni al Cittadino chiamando il numero 0161936241 oppure inviare una mail a [email protected] it, oppure all’Ufficio Scuola al numero 0161936207 o scrivere a [email protected]