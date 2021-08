Una pista ciclabile correrà lungo il lago: pronta in primavera

Salasco: dalla prossima primavera si potrà pedalare e camminare lungo il lago, in sicurezza. Una pista ciclabile correrà lungo il lato nord dello specchio d'acqua, collegando il centro paese al campo sportivo e alle villette che si trovano poco più avanti in direzione Crova. L'opera non peserà sulle casse del Comune. “Sarà interamente finanziata da contributi statali” spiega il sindaco Doriano Bertolone. E tutto ciò nonostante il costo piuttosto consistente, previsto intorno ai 220.000 euro.

"I lavori saranno divisi in due lotti – precisa il sindaco – Per il primo utilizzeremo due distinti finanziamenti". Uno, dal valore di 81.300 euro, è quello destinato ai Comuni con meno di mille abitanti, mentre l'altro prevede l'erogazione di 100.000 euro per promuovere, tra l'altro, la mobilità sostenibile. A oggi la procedura burocratica, inclusa la progettazione, è già stata completata. “Ora possiamo procedere spediti” afferma il primo cittadino. Il primo lotto, affidato a una ditta di Alagna per circa 160.000 euro, prevede il rifacimento del fosso che attualmente corre tra la recinzione del lago e la provinciale. Proprio al di sopra sorgerà la pista ciclabile. "Una volta completata la pavimentazione, che sarà rialzata rispetto alla strada come una sorta di marciapiede, si procederà con l'asfaltatura e la realizzazione della segnaletica" spiega il sindaco. A completare l'opera si aggiungeranno alcuni parapetti e tre panchine con vista lago. "Il secondo lotto sarà affidato a gennaio - anticipa Bertolone – Cosicchè, salvo rinvii dei lavori dovuti al meteo, la pista ciclabile sarà completata per aprile 2022".