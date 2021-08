Trino: il programma della patronale di lunedì 30 agosto

Volge al termine la festa patronale di San Bartolomeo 2021 organizzata dal Comune di Trino in collaborazione con Pro Loco, Aoct, Ascom.

Oggi, lunedì 30 agosto, è il quarto e penultimo giorno della festa e parte già al mattino con la tradizionale fiera di San Bartolomeo. Questa sera, dalle 19,30 al mercato coperto, continua la “Sagra sotto le stelle” con le cene della Pro Loco: il menù di oggi prevede vitello tonnato, lingua in salsa verde, bruschetta, agnolotti al ragù o al burro, panissa, fritto di calamari, stinco con patate, patatine fritte, macedonia con gelato, dolce. In piazza Garibaldi prosegue il luna park con i maestri giostrai. Alle 21,30 in piazza Audisio ci sarà invece il concerto della Rigomagus Band. Infine alle 21,30 in piazza Comazzi è in programma la sfilata della leva 2003 e lo spettacolo di dj Molella. Le prenotazioni sono consigliate: sono possibili al numero 328-7459133 o dal sito www.eventiatrino.it.

Intanto ieri, domenica, al mattino è stata protagonista la Leva 2003 che ha ravvivato le vie del centro cittadino, e in tarda mattinata ha partecipato alla messa della patronale in piazza Comazzi. Per tutta la giornata è stato ancora protagonista il moto incontro della Three Towers Trino. In piazza Comazzi sono stati premiati i volontari che per diversi mesi hanno prestato servizio al centro vaccinale al mercato coperto. La serata è stata chiusa dal concerto degli Eiffel 65.