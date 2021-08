Lavori in corso Matteotti: soppresse due fermate

Santhià: fino a venerdì 24 settembre è previsto il rifacimento della pavimentazione lungo via Matteotti. Per i veicoli è istituito il senso unico su un tratto verso la stazione ferroviaria, mentre i pullman dell'Atap diretti a Tronzano (o comunque in piazza Aldo Moro) effettuano una deviazione. Di conseguenza saranno soppresse le due fermate di via Matteotti, davanti alla Casa della salute, e tra corso II giugno e piazza Kennedy. Le linee di trasporto interessate dal provvedimento sono la 56 (Vercelli - Santhià - Cavaglià), la 64 (Santhià - Crescentino), la 67 (Santhià - Cavaglià - Cigliano – Saluggia), la 92 (Vercelli - Santhià – Carisio) e la 95 (Trino - Crescentino – Masazza). I mezzi provenienti dalla stazione o da piazza Allende devieranno lungo via Cavour e via Galileo Ferraris per poi rientrare lungo corso II giugno.