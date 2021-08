Annullo filatelico: il paese rappresenterà i Comuni della Provincia

Caresana: il 21 settembre alle 10, in municipio si svolgerà la cerimonia di annullo filatelico organizzata da Poste Italiane e dall'Amministrazione comunale.

"Il nostro Comune è stato scelto da Poste Italiane in rappresentanza dei piccoli centri della Provincia - spiega il sindaco Claudio Tambornino -. Noi, orgogliosamente, raccontiamo i piccoli comuni che con strenua forza difendono la capacità di mantenere viva la tradizione, la territorialità, le radici delle proprie storie così differenti e così ricche di memoria e passato ma mai slegate dalle novità e dai cambiamenti del momento che viviamo. Noi, piccoli 5000 comuni, siamo contro chi vede in noi solo e sempre un qualcosa di inutile. Siamo una comunità, siamo un territorio, siamo la spina dorsale di questa meravigliosa Italia. Se si vuole far conoscere Caresana ad amici lontani manda una cartolina che ritrae il nostro paese". La cartolina potrà essere ritirata gratuitamente negli uffici comunali.