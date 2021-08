Trino: musica, cultura per buon cibo per San Bartolomeo

La fisarmonica di Amalio Tricerri, accompagnata dai figli Fabrizio e Pierantonio e da Valerio Giambelli, ex chitarrista degli Statuto e ora di Danilo Sacco (che anni fa aveva già suonato con la famiglia Tricerri), ha aperto la patronale di San Bartolomeo 2021 a Trino.

Alla sera, il concerto jazz tributo a Piero Pollone tenuto da Alberto Mandarini alla tromba e flicorno, Paolo Maggiora al piano, Stefano Profeta al contrabbasso, Chicco Accornero alla batteria, e il concerto della Shary Band, hanno completato il programma della prima giornata della patronale.

Ecco gli appuntamenti di oggi, sabato 28 agosto. A Palazzo Paleologo alle 10,30 sarà presentato il libro di Bruno Ferrarotti “1921-1922. Il biennio nero a Trino e dintorni” con la presenza di Gianfranco Astori, consigliere per l’informazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e Giorgio Gaietta, presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia.

Dalle 16 alle 24 i commercianti propongono il “Fora tüt” con le loro migliori occasioni esposte sui corsi. Ci saranno anche un tuffo tra le dune del Sahara, proposto dai giovani ragazzi de “La mezzaluna d’oro”, legati all’associazione della comunità musulmana trinese Al Ferdauss, un appuntamento culturale a 360 gradi e che proporrà un po’ di tutto, dal cibo tradizionale come té e pasticcini, alla musica, dalla religione a tutto ciò che riguarda il mondo arabo-africano, la possibilità di fare la foto nel salotto tradizionale marocchino/sahariano, farsi un tatuaggio con l’henné o delle treccine, e ci sarà l’esordio del Milan Club Franco Baresi. Alle 16,30 a Palazzo Paleologo sarà presentato il libro “Il mistero della bicicletta abbandonata” di Pietruccio Montalbetti. Alle 17,30 ai giardini della biblioteca ‘L Lantarnin dal Ranatè presenta i libri di Sabrina Martinotti “Lo specchio dal riflesso azzurro” e “Storie di un fiore di carta”, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza a Pat e A-Mici di Trino. Alle 22 in piazza Comazzi spazio al concerto degli Explosion.

Come ogni sera, dalle 19,30 al mercato coperto ci sarà la “Sagra sotto le stelle” con la cena della Pro Loco: il menù di questa sera è lingua in salsa verde, affettati misti, bruschetta, agnolotti al ragù o al burro, panissa, fritto di calamari, grigliata di carne, patatine fritte, macedonia con gelato, dolce. In piazza Garibaldi sarà attivo il luna park con i maestri giostrai.

Oggi, sabato 28, e domenica 29 agosto, in piazza Audisio e in corso Italia ci sarà la due giorni del motoincontro regionale “Three Towers Fest”, dalle 16 del sabato alla serata di domenica. Per oggi il Moto Club Three Towers Trino ha previsto, perle 18,30 la benedizione del motociclista curata da Emor Lucingoli. Alle 21 spazio alla musica dal vivo con i sick Brain, mentre sarà possibile mangiare nei locali che circondano la piazza. A mezzanotte infine ci saranno le penne all’arrabbiata al bar Jolie Cafè. Un’iniziativa del Three Towers Trino rivolta a chi arriva da fuori città è quella del campeggio: sarà in via Vittime di Bologna alla piscina Elen’s Sport con servizi igienici e bar. Chi volesse avere informazioni sull’utilizzo di questa opportunità e sui prezzi può contattare il 339-3276737 o il 333-6682676.

Per gli appuntamenti della patronale sono consigliate le prenotazioni: sono possibili al numero 328-7459133 o dal sito www.eventiatrino.it.