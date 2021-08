Raccolta fondi per il cancro alla prostata: partita la Biella-Barcellona

La bandierina tricolore si è simbolicamente abbassata alle 8 del mattino di ieri, sabato 28 agosto: dalla sede del Fondo Edo Tempia di via Malta 3 a Biella è partita l’impresa che porterà sei cicloamatori fino a Barcellona, dopo sei giorni, altrettante tappe e circa 1200 chilometri percorsi. La prima li porterà a Briançon, valicando le Alpi attraverso il passo del Monginevro. Un’altra piccola impresa, in contemporanea, è legata alla raccolta fondi che i protagonisti hanno voluto aprire per sostenere la ricerca sul cancro alla prostata: l’obiettivo è di raggiungere almeno 3 mila euro, ma il giorno della partenza ha già visto la cifra raccolta superare i 1.700 euro.

Ad accogliere Filippo Vaglio Tessitore, Lorenzo Acquadro, Luca Sciarretta, Marco Guidetti, Paolo Maggia, Massimiliano Morella e il pilota del furgone d’appoggio Ernesto Mino sono state la presidente e la vicepresidente del Fondo, Simona Tempia e Anna Rivetti. Insieme a loro un piccolo plotone di familiari e sostenitori ha fatto sentire il suo calore ai cicloamatori, che hanno mosso le prime pedalate con il sottofondo di un applauso.