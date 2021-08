Fontanetto Po: rubano alimenti per 200 euro

Si introducono in un negozio di alimentari di Fontanetto Po e rubano prodotti per 200 euro. Ma all'uscita trovano i carabinieri di Trino ad attenderli, grazie alla segnalazione di un cittadino.

I fatti. Verso l'1 dell’altra notte, giunge alla centrale operativa di Vercelli una richiesta di intervento da parte di un residente di Fontanetto Po il quale segnala la presenza di un furgone sulla strada vicino alla propria abitazione; dal mezzo ha notato uscire alcuni giovani che si sono introdotti all’interno di un negozio di alimentari.

Interviene una pattuglia dei carabinieri di Trino che constata la veridicità della segnalazione. Vengono identificati cinque giovani di cui tre italiani, residenti nelle provincie di Monza-Brianza, Brindisi e Torino, e due stranieri, uno spagnolo e uno francese. I ragazzi appaiono trasandati nell’aspetto, come se fossero in giro per l’Italia da diversi giorni, e in loro possesso vengono trovati diversi generi alimentari (frutta, carne, liquori e bevande). Dal sopralluogo nel negozio, i carabinieri accertano che nel retro c'era una finestra aperta dalla quale i cinque sono entrati per rubare.

I giovani vengono quindi accompagnati in caserma e denunciati per furto aggravato in concorso alla Procura della Repubblica di Vercelli. La refurtiva, del valore di circa 200 euro, viene restituita al proprietario del negozio, che sporge denuncia per il furto subito.