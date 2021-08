Trino: il programma della patronale di venerdì 27 agosto

Parte ufficialmente oggi pomeriggio la festa patronale di San Bartolomeo a Trino. E’ previsto un ricco programma di cinque giorni da venerdì 27 a martedì 31 agosto.

Saranno in vigore le regole anti Covid-19 e il sindaco Daniele Pane specifica: "Si dovrà essere in possesso del “Green pass” in tutte le zone dove ci saranno eventi, giostre di piazza Garibaldi comprese. Le prenotazioni sono consigliate, non obbligatorie". Ecco il programma di oggi, venerdì 27 agosto: alle 17,30 nei giardini della biblioteca ‘L Lantarnin dal Ranatè propone il magico suono della fisarmonica di Amalio Tricerri. Dalle 19,30 al mercato coperto di piazza Comazzi si cena con la Pro Loco, con questo menù: insalata di mare, bruschetta, pasta al ragù, spaghetti allo scoglio, fritto di calamari, spiedini di carne con patatine, patatine fritte, macedonia con gelato, dolce. Alle 21 in piazza Audisio ci sarà il concerto jazz tributo a Piero Pollone tenuto da Alberto Mandarini alla tromba e flicorno, Paolo Maggiora al piano, Stefano Profeta al contrabbasso, Chicco Accornero alla batteria. Alle 22 in piazza Comazzi il primo dei concerti della patronale con la Shary Band. In piazza Garibaldi c’è invece il luna park. Le prenotazioni: sono possibili al numero 328-7459133 o dal sito www.eventiatrino.it.