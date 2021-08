Ortensia Marengo: trasloco degli arredi nelle aule provvisorie

Cigliano: la scuola dell'infanzia riaprirà a settembre, seppur nelle aule provvisorie. Il sindaco Diego Marchetti assicura che i nuovi spazi ricavati nell'edificio di piazza Martiri sono “pronti e a norma”. Nei giorni scorsi il Comune ha affidato a una ditta di Torino il compito di effettuare il trasloco dei vari arredi dall'Ortensia Marengo alle nuove classi. “Anche questo intervento è stato completato” precisa il primo cittadino. In ogni caso non tutti i lavori all'interno della scuola di piazza Martiri sono terminati. Il progetto approvato a fine 2020 include anche una riqualificazione dei cortili, ad esempio con l'apertura di un nuovo ingresso da vicolo Lupo e lo spostamento di qualche metro dell'accesso attualmente di fronte alle Poste. Ancora sospesa appare invece la pratica sull'Ortensia Marengo. L'edificio che dal 2006 ospitava l'infanzia è stato chiuso a luglio 2020 per rischio cedimenti. Da quel momento sono state effettuate alcune verifiche sulle due principali criticità dell'edificio, le fondazioni e il tetto, ma l'amministrazione ha affermato di voler commissionare ulteriori studi.

Nel frattempo è probabile che con l'avvio dell'anno scolastico si riaccendano le polemiche nate intorno alla gestione di questo imprevisto. Diverse insegnanti e famiglie, con cui concordano le minoranze, non hanno condiviso la decisione di trasferire l'infanzia nella scuola di piazza Martiri, e di rinviare così gli interventi sull'Ortensia Marengo.