Sopralluogo della dirigenza Asl per inglobare l'ex casa di riposo

Cigliano: l'Asl sta valutando di rimodulare l'attività della Casa della salute di vicolo Garavoglia, sfruttando anche i locali dell'ex casa di riposo adiacente. L'anticipazione arriva dalla recente visita alla struttura da parte di alcuni dirigenti dell'Azienda sanitaria vercellese, tra cui il direttore amministrativo Gabriele Giarola.

“Sono rimasti favorevolmente colpiti dal buono stato in cui si trovano i locali dell'ex rsa” riferisce il sindaco Diego Marchetti che ha accompagnato gli ospiti. In che modo questo spazio sarà utilizzato dipenderà dalle valutazioni dell'Asl. “A settembre è previsto un nuovo sopralluogo, poi verrà elaborato un progetto” afferma il primo cittadino. Di sicuro l'incontro sancisce il ritorno della pace tra Comune e Asl, i cui rapporti erano precipitati circa un mese fa a causa della sospensione, durata diversi giorni, del Centro prenotazioni della casa della salute. Allora Marchetti e altri amministratori dei paesi vicini si erano riuniti per inviare una lettera di protesta all'Azienda sanitaria, denunciando il rischio di una progressiva chiusura del presidio. “Del resto è da due anni che chiediamo di ascoltare le istanze del territorio, ma la precedente dirigenza Asl non ci ha mai degnato di attenzione – lamenta il sindaco – Al contrario gli attuali vertici, insediatisi da poco, si sono subito resi disponibili”.