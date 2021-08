Aumentano i contagi: ora sono tre i positivi in città

Santhià, Coronavirus: è in aumento il numero di contagi in città. Sale infatti a tre il numero di santhiatesi positivi al Covid-19. Intanto hanno raggiunto quota 27.000 le dosi di vaccino somministrate al centro inaugurato il 18 marzo nella sede degli alpini. "Per agevolare la fase vaccinale è necessario creare le condizioni per rendere semplice l’accesso, sia libero che programmato - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - proprio in questi giorni ho concordato con la dottoressa Virginia Silano, direttore del Sisp, Servizi di Igiene e Sanità Pubblica di Vercelli, che anche a Santhià siano disponibili ogni giorno almeno 18 dosi in più per agevolare e velocizzare la campagna di immunizzazione". Il centro vaccinale cittadino, attualmente aperto nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, è considerato centro vaccinale territoriale di riferimento.