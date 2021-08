Motta de' Conti: addio a Sonia Ferraris, ristoratrice di 44 anni. A stroncarla un tumore, malattia contro cui ha combattuto con forza. Era titolare insieme al fratello Gabriele di un'enosteria a Frassinello, in Monferrato. A nome della comunità mottese il sindaco Emanuela Quirci esprime un messaggio di cordoglio: "Era una donna tenace, dalla spiccata intelligenza e intraprendenza. È troppo triste morire a 44 anni…questo è un momento di grave lutto per il nostro paese".

Sonia Ferraris nel 2019 si era candidata alle amministrative nella lista "Uniti per Motta" di Massimo Cavallone che in un post affidato ai social la ricorda cosi: "Eri giovane, forte, con molte idee. La tua tenacia non è stata premiata, hai combattuto una battaglia da guerriera".