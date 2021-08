La contesa al primato del rione Ciorlucca

Santhià: dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia, ritorna il Palio dei Rioni, organizzato dai giovani del Tag animato dall'associazione Itaca di Vercelli. Sarà questa un’edizione ancora limitata a causa delle restrizioni ma per gli organizzatori e i rioni è molto importante dare un segnale di ripresa. "Il Covid ha lasciato una pesante eredità dal punto di vista sociale e relazionale - spiegano gli organizzatori - Occasioni come queste possono aiutare a riannodare i legami e ridare quel senso di comunità che tanto è mancato negli scorsi mesi". Dal 3 al 12 settembre i rioni si contenderanno perciò il Palio, cercando di sottrarlo al rione Ciorlucca, vincitore dell'ultima edizione.

Il programma prevede venerdì 3 settembre alle 20,45 in piazza Zapelloni inizierà il Palio dei Rioni con la consegna del Palio da parte delle mascotte Ignazino e Agatina. Il primo gioco proposto sarà la “caccia alla carriola”, in giro per la città; alle 21,30 torneo di braccio di ferro all’officina Ricci. Sabato 4 settembre alle 14,30 torneo di pinnacolo senza pubblico (qualificazioni); alle 17,30 torneo di ping pong (gironi) in piazza Zapelloni; alle 20,30 torneo di calcetto (gironi) al campo di atletica.

Domenica 5 settembre alle ore 15 torneo di pinnacolo senza pubblico (semifinali e finali); ore 16 grande gara al campo di atletica; ore 21 torneo di tiro alla fune al campo di atletica. Lunedì 6 settembre ore 20,30 torneo di pallavolo (gironi) alla piscina San Lorenzo. Martedì 7 settembre ore 20 torneo di scopa e briscola senza pubblico (qualificazioni); ore 20,30 torneo calcetto (gironi) al campo di atletica. Mercoledì 8 settembre ore 20 torneo di scopa e briscola senza pubblico (semifinali e finali); ore 20,30 torneo di pallavolo (semifinali e finali) alla piscina San Lorenzo. Giovedì 9 settembre ore 20,30 Miss e Mister rione, con gara di lasagne e lambrusco; ore 21 la notte dei talenti in piazza Zapelloni. Venerdì 10 settembre ore 18 torneo di ping pong (semifinali e finali) in piazza Zapelloni; ore 20,30 torneo di calcetto (semifinali e finali) al campo di atletica.

Domenica 12 settembre ore 10,30 palla base al campo di atletica; ore 12,30 staffetta delle carriole in piazza Zapelloni. La manifestazione si concluderà con il pranzo in compagnia. Per partecipare e assistere alle sfide occorre essere in possesso del Green pass. Il pubblico e i partecipanti hanno l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all'aperto, se non può essere garantita la distanza interpersonale di sicurezza. "Nonostante le difficoltà organizzative e i molti accorgimenti da rispettare, è molto importante – sottolinea l’assessore Mattia Beccaro – poter contare su un appuntamento di festa ormai entrato nella tradizione della nostra città. Il Palio è un evento che parte dai giovani ma coinvolge tutta la comunità e per questo siamo felici di poter supportare il protagonismo dei nostri ragazzi".