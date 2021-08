Trino: un tuffo tra le dune del Sahara nel nome dell'integrazione

Un tuffo tra le dune del Sahara. Sarà proposto sabato 28 agosto in corso Italia dai giovani ragazzi de “La mezzaluna d’oro”, legati all’associazione della comunità musulmana trinese Al Ferdauss.

Si tratta di un evento culturale a 360 gradi e che proporrà un po’ di tutto, dal cibo tradizionale come té e pasticcini, alla musica, dalla religione a tutto ciò che riguarda il mondo arabo-africano. Per tutti ci sarà un’opportunità da non perdere ovvero la possibilità di fare la foto nel salotto tradizionale marocchino/sahariano, farsi un tatuaggio con l’henné o delle treccine. Un vero e proprio tuffo tra le dune del Sahara organizzato da “La mezzaluna d’oro”, un gruppo di ragazzi che ha come scopo principale l’integrazione, un gruppo di giovani nato all’interno e appoggiato da Al Ferdauss, che è l’associazione madre. Per tutti l’occasione d’oro di avere contatto con tradizioni, cultura, storia, cibo, profumi, armonia ed esperienza del mondo marocchino e sahariano.