Gattinara: dal 26 agosto attivo centro di isolamento post dimissione

Gattinara: dal 26 agosto l'Asl di Vercelli attiverà all'ex ospedale San Giovanni Battista un centro di isolamento post dimissione Covid con dieci posti letto dove saranno collocati due pazienti dimissionari Covid positivi che non hanno la possibilità di essere inviati a domicilio. Il reparto sarà dotato di accessi dedicati per garantire la massima sicurezza. Il centro di Gattinara si aggiungerà alla struttura ricettiva per pazienti Covid asintomatici o che non necessitano una specifica assistenza medica per i quali non è possibile l'isolamento domiciliare: l'Asl ha pubblicato una manifestazione di interesse, i cui termini di partecipazione scadono il 10 settembre.