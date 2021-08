Trino: tutte le ordinanze per la festa patronale

Sono state emesse dal Comune di Trino le ordinanze che riguardano la festa patronale di San Bartolomeo. Vengono infatti istituite, come di consueto, le zone pedonali per le giornate della festa.

Le zone pedonali, con divieto di sosta e di transito, sono le seguenti: venerdì 27 agosto dalle 17 all’1,30 in corso Italia da via Duca d’Aosta all’incrocio centrale, in piazza Audisio nell’area a zona disco a ciotoli e nell’area lastricata, in corso Cavour dal centro all’incrocio con le vie Monte Grappa e Pasubio, in via Pietro Micca, in via Spalti Levante dall’inizio di piazza Garibaldi, a est, a piazza Mazzini. Sabato 28 agosto dalle 15 all’1,30 in corso Italia da via Duca d’Aosta all’intersezione con le vie Spalti Levante e Spalti Ponente, in piazza Audisio nell’area a zona disco a ciotoli e nell’area lastricata, in via San Francesco da piazza Comazzi a piazza Audisio, in corso Cavour da vicolo della Misericordia all’incrocio con le vie Monte Grappa e Pasubio, in via Pietro Micca, in via Spalti Levante dall’inizio di piazza Garibaldi, a est, a piazza Mazzini. Domenica 29 agosto dalle 1,30 alle 8 in corso Italia-via San Pietro e l’intersezione con le vie Gennaro e Irico. Domenica 29 agosto dalle 8 all’1,30 in corso Italia da via Duca d’Aosta all’intersezione con le vie Spalti Levante e Spalti Ponente, in piazza Audisio nell’area a zona disco a ciotoli e nell’area lastricata, in corso Cavour da vicolo della Misericordia all’incrocio con le vie Monte Grappa e Pasubio, in via Pietro Micca, in via Spalti Levante dall’inizio di piazza Garibaldi, a est, a piazza Mazzini.

Lunedì 30 agosto dalle 6 alle 15 per la fiera di San Bartolomeo è vietata la sosta ed è sospeso il transito veicolare in corso Italia tra via Duca d’Aosta e largo Geisenheim, in corso Cavour tra vicolo della Misericordia e piazza Garibaldi, in largo Geisenheim, in piazza Martiri della Libertà tra largo Geisenheim-piazza Mazzini e corso Galileo Ferraris. Le vie Gioberti e Lanza saranno a doppio senso di marcia solo per i residenti. Lunedì 30 agosto dalle 15 all’1,30 in corso Italia da via Duca d’Aosta all’intersezione con le vie Spalti Levante e Spalti Ponente, in piazza Audisio nell’area a zona disco a ciotoli e nell’area lastricata, in via San Francesco da piazza Comazzi a piazza Audisio, in corso Cavour da vicolo della Misericordia all’incrocio con le vie Monte Grappa e Pasubio, in via Pietro Micca, in via Spalti Levante dall’inizio di piazza Garibaldi, a est, a piazza Mazzini. Martedì 31 agosto dalle 19 all’1,30 in corso Cavour tra il centro e l’incrocio con le vie Monte Grappa e Pasubio, in via Pietro Micca, in via Spalti Levante dall’inizio di piazza Garibaldi, a est, a piazza Mazzini. Piazza Garibaldi è chiusa alla sosta e al transito fino al 5 settembre. Nello stesso periodo via Gioberti è a doppio senso di marcia solo per i residenti.

Un’altra ordinanza riguarda l’uso degli altoparlanti delle attrazioni degli spettacoli viaggianti installate in piazza Garibaldi, corso Cavour e via Spalti Levante, e l’orario delle corrispondenti attività, comprese quelle collegate, come la vendita e la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, è consentito da venerdì 27 a martedì 31 agosto dalle 9,30 alle 12 e dalle 14 a mezzanotte e trenta. Negli altri giorni dalle 16 alle 00,30. Le altre attività collegate agli spettacoli viaggianti, ovvero la vendita e la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, devono osservare gli stessi orari. Il proseguimento delle attività dei mestieri, compresi la vendita e la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, è consentito fino ad un’ora dopo la cessazione degli altoparlanti, fino all’1,30. L’uso degli altoparlanti, nelle ore consentite, dovrà comunque essere esercitato con volume tale da non recare molestia agli abitanti della zona, dalle 23 alle 00:30 nei giorni previsti.