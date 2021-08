Alessandra Ferragatta assessore alle Politiche sociali

Santhià: nuovo assessore nella giunta di Angelo Cappuccio. Il sindaco ha firmato il decreto per la nomina di Alessandra Ferragatta ad assessore con delega alle Politiche sociali. Ferragatta, già consigliere comunale con delega all’Orientamento e politiche del lavoro, alla fine del mese di giugno 2021 è stata eletta consigliere nel cda del Consorzio Cisas di Santhià. Il Consiglio direttivo resterà in carica per 5 anni, ovvero fino a giugno 2026.