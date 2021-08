Trino: luoghi e orari per la vaccinazione diretta

Nessun nuovo caso di contagio da Covid-19 a Trino dove restano quattro i soggetti attualmente positivi. Aumentano invece i trinesi vaccinati: ora l’81 per cento della popolazione vaccinabile, dai 12 anni in su, ha ricevuto almeno una dose, mentre il 74 per cento ha completato il ciclo vaccinale.

L’Asl Alessandria intanto ha reso noti i giorni per le vaccinazioni contro il Covid-19: per incentivare e facilitare il più possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni, fino al 31 agosto la Regione Piemonte consente l’accesso diretto a tutte le fasce d’età in alcuni degli Hub del territorio. L’iniziativa è attiva, salvo chiusure estive, nei sette centri vaccinali Hub dell’Asl: Alessandria Valfrè, Valenza, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Acqui Terme Movicentro, Ovada Storypark. Le giornate di apertura dei centri vaccinali Hub sono queste: Alessandria Valfrè 25-26-27-30 agosto; Valenza 27-30 agosto; Casale 24-26-28-30 agosto; Novi 26-27-30-31 agosto; Tortona 24-27-30 agosto; Acqui 30 agosto; Ovada 26 agosto. La vaccinazione con accesso diretto è assicurata dalle 9 alle 12 e compatibilmente con le disponibilità delle dosi, dei posti liberi e della tipologia di vaccino.

I minorenni devono essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione. L’autocertificazione e il consenso (scaricabili su www.ilPiemontetivaccina.it), unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovranno essere consegnati per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.