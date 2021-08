La staffetta dell'inclusione ha fatto tappa a Santhià

Santhià: "InsupArabile, la staffetta dell'inclusione" ha fatto tappa in città. "Non è una manifestazione sportiva, ma un progetto a sfondo sociale - spiega il sindaco Angelo Cappuccio -. Vi partecipano alcune persone con patologie o disabilità, che percorreranno alcuni tratti della via Francigena italiana a piedi, in bici o con il tandem. Dopo l'accoglienza, la sosta e il ristoro a Santhià sono poi ripartiti alla volta di Vercelli". Ad accogliere il gruppo oltre agli amministratori comunali, anche Mario Matto in rappresentanza degli Amici della Via Francigena di Santhià. I ragazzi e le ragazze aderenti all'iniziativa sono partiti dal colle del Gran San Bernardo il 14 agosto, l'arrivo a Roma è previsto per il 12 settembre.