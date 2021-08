Il 29 agosto in Val Gronda la quarta camminata partigiana

La Val Gronda, Rassa - Alpe Salei: domenica 29 agosto quarta camminata partigiana. L'iniziativa è organizzata dalla sezione Anpi di Varallo Alta Valsesia, in collaborazione con l'Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia. Il ritrovo è per domenica 29 alle 8.30 a Rassa (Vercelli). "Il percorso scelto in questa occasione si svolgerà nella splendida Val Gronda - spiegano gli organizzatori - Partiremo da Rassa, testimone del triste episodio del 13 marzo 1944 in cui furono fucilati 11 partigiani, tra cui una ragazza, Nella, di 19 anni in stato di gravidanza, il fatto accadde dopo un grande rastrellamento nelle valli Sorba e Gronda che costrinse i partigiani a una serie di scontri a fuoco e portarono alla cattura di alcuni di loro. Dal centro di Rassa ci addentreremo nella la Val Gronda passando dalle bellissime frazioni di Rassetta, Fontana, l’Alpe Concrenno, e altre ancora fino a raggiungere l'Alpe Salei, punto d'appoggio del Cai Varallo e nostro punto d'arrivo. Durante il percorso sarete accompagnati dalle guide e dagli storici dell'Anpi che vi aiuteranno a rivivere i momenti di quel periodo Resistenziale all’interno di un’area importante sia per l’aspetto naturalistico che quello socio culturale".

Il dislivello di 800 metri circa, 12 i chilometri complessivi con un tempo di percorrenza di previsto di 3,5 o 4 ore (la sola salita)

su sentieri agevoli, di difficoltà per escursionisti. "Si raccomandano scarpe da trekking, una borraccia o contenitore per l’acqua, attrezzatura da escursionismo ed una giacca in caso di pioggia - proseguono gli organizzatori - Il pranzo sarà al sacco e l’Anpi porterà toma e non solo. Non dimenticate la tazza per le bevande, così eviteremo di fare spazzatura. Durante la manifestazione si osserveranno le regole dettate dei decreti in vigore per l'emergenza sanitaria. In caso di forte pioggia l'iniziativa sarà annullata.

Per informazioni rivolgersi a Davide 339 4902694, Bruno 346 4092883, Luca 338 3046817. Pagina Facebook: Anpi Varallo Alta Valsesia. Email: [email protected]; Instagram: anpi_varallo_e_alta_valsesia.