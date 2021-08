"Tronzano pulita" anche con il reddito di cittadinanza

Tronzano: i residenti che percepiscono il reddito di cittadinanza contribuiranno a mantenere il decoro del paese. A breve è previsto l'avvio dei “puc” con i primi quattro cittadini. “Puc” è un sigla che sta per “progetti utili alla comunità”: come previsto per legge, chi riceve il sostegno dallo Stato è tenuto a dare la propria disponibilità per lavori da svolgere nel proprio Comune. A Tronzano si tratterà di mantenere pulito il centro abitato, in particolare attraverso il taglio dell'erba. “Ciascuna persona sarà impegnata 14 ore a settimana, distribuite su due giorni lavorativi” spiega il vicesindaco Fausto Valdo. Il progetto ribattezzato 'Tronzano pulita' durerà un anno. Per evitare ogni rischio, è escluso l'utilizzo di attrezzi pericolosi che richiedano il possesso di una specifica formazione. “In ogni caso l'opera svolta dai nostri concittadini sarà di grande aiuto” sottolinea il vicesindaco, riferendosi alla scarsa disponibilità di personale a disposizione. Attualmente i cantonieri in forza al Comune sono infatti tre. “Piuttosto pochi – prosegue Valdo – Tanto più che durante la bella stagione l'erba cresce velocemente”.

L'attuazione del progetto avverrà grazie alla sinergia con il Comune di Vercelli, capofila della convenzione per i servizi sociali di cui Tronzano fa attualmente parte.