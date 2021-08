Borgosesia: al parco di Bettole panchine rinnovate e sicure. Il Comune ha fornito il materiale e Anselmo Visca ci ha messo la sua abilità manuale e la sua disponibilità. "Ringraziamo di cuore il nostro concittadino Anselmo Visca – dicono il sindaco Paolo Tiramani e l’assessore ai Parchi Eleonora Guida – che ha dimostrato grande senso della comunità, mettendosi a disposizione per sistemare le vecchie panchine del parchetto, che avevano bisogno di manutenzione straordinaria. Un lavoro che richiesto tempo ed abilità, per un risultato davvero eccellente"

Tutti i parchi di Borgosesia sono oggetto di attenzione del Comune, che ha lanciato un’iniziativa per coinvolgere i cittadini in questa azione di rinnovamento, ottenendo una risposta entusiastica da parte di diversi borgosesiani. "Borgosesia dà sempre prova di grande senso civico – conclude Paolo Tiramani – sono molti i cittadini che in vari modi si mettono a disposizione della collettività, dando una mano al Comune nella concretizzazione dei tanti progetti. A loro va il grazie".