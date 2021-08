Sandra e Cinzia: prima coppia del paese ad essere unita civilmente

Tronzano: Sandra e Cinzia sono la prima coppia del paese ad essere unita civilmente. "Da tempo avevamo in programma di sposarci - spiega Sandra - Se non ci fossero stati alcuni imprevisti, da ultimo l'emergenza Coronavirus, lo avremmo fatto un paio di anni prima".

La cerimonia si è svolta in municipio proprio nel giorno del compleanno di Cinzia. "Abbiamo fissato questa data apposta" spiega Sandra. Le due donne abitano a Tronzano da cinque anni e sono piuttosto conosciute nella comunità. Ma il loro rapporto dura da ancora prima: "stiamo insieme da sette anni" prosegue Sandra, parlando della scelta di celebrare la loro unione. Nonostante la legge che regolamenta questo diritto sia stata approvata nel 2016, in zona sono ancora rare le registrazioni di legami tra persone dello stesso sesso. "Temevamo ci fosse qualche difficoltà, invece è andato tutto per il meglio” sottolinea Sandra. A pronunciare le formule di rito dell'unione civile è stato il vicesindaco Fausto Valdo. "In un periodo in cui diverse persone nel mondo si vedono private dei loro diritti, questa cerimonia per noi è motivo di orgoglio" sottolinea.

Ora Sandra e Cinzia si godono un po' di vacanza, poi penseranno al viaggio di nozze. "Ci hanno regalato un soggiorno, ma per partire aspettiamo la fine di questa emergenza sanitaria: vogliamo essere libere di viaggiare" termina Sandra.