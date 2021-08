Trino: ancora dieci posti per la donazione di sangue di sabato 21

Ancora dieci posti disponibili per donare il sangue sabato prossimo, 21 agosto, al gruppo Fidas di Trino nella sede di piazza Ai martiri dei lager.

Dal Gruppo Fidas e dalla Fidas Zona Quattro arrivano gli appelli di fare un piccolo sforzo "per chi ha tanto bisogno di noi, adesso più che mai. Mancano ancora dieci prenotazioni per chiudere il prelievo di sabato 21 agosto a Trino e per poter soddisfare le richieste di sacche da parte dell’unità di raccolta di Torino. Sappiamo che stiamo chiedendo molto, ma non lo facciamo per noi ma per chi ne ha davvero bisogno. Infinitamente grazie a tutti anche per la pazienza e l’impegno che ci state mettendo". Chi volesse prenotarsi per donare il sangue sabato prossimo a Trino può contattare il 338-8789427.