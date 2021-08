Auto di Poste Italiane occupano tre parcheggi in centro

Crescentino, parcheggi sempre occupati dalle auto di Poste italiane.

I negozianti di via Dappiano esasperati fanno un appello: “Aiutateci a risolvere questo problema che va avanti da troppo tempo”.

Pina Maida di Casa e sposa spiega: "Non se ne può più, i nostri clienti non trovano mai parcheggio perché i dipendenti delle poste ne occupano tre in modo continuativo: finito il turno di lavoro lasciano le auto di servizio e riprendono la loro che è lì dalle 8 del mattino, è un circolo chiuso. Il disagio è di chi ha il negozio in questa zona ma anche di chi ci abita".

Si tratta di parcheggi liberi, a cui tutti possono accedere; Maida suggerisce una soluzione: "I dipendenti delle Poste potrebbero parcheggiare le auto di servizio in una piazza intanto farebbero sempre il cambio con la loro senza disagi, ma lasciando ai clienti una piccola comodità in più. Il Comune ci ha già dato una mano, ha adibito un parcheggio al carico e scarico della durata di mezz’ora, almeno possiamo portare il materiale in negozio senza essere multati. Tra negozi e uffici, siamo in parecchi su questa via, c’è anche una palestra e uno studio medico, quei tre parcheggi sarebbero molto utili, ora chiediamo la collaborazione delle Poste".

E’ stata contattata telefonicamente la direzione dell’ufficio postale di Crescentino a cui è stato riferito il problema e la soluzione proposta dai negozianti, hanno risposto che i portalettere non dipendono direttamente da loro avendo anche un ingresso e un ufficio indipendente al primo piano. Molto gentilmente ci è stato fornito il recapito telefonico di Valentina Battaglia, responsabile dei portalettere con sede a Santhià, che dopo essere stata messa al corrente del disagio arrecato dalle auto perennemente in sosta in via Dappiano ha sottolineato che il parcheggio adibito a carico e scarico delle Poste è spesso occupato da altre auto creando a loro disagio e aggiungendo di non poter rilasciare dichiarazioni: avrebbe immediatamente riferito al suo responsabile.

L’ufficio stampa di Poste italiane ha comunicato: "Verremo incontro alla richiesta di lasciare liberi un paio di parcheggi".