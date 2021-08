Arriva il luna park, via il mercato da piazza Garibaldi

Il mercato settimanale di domani, venerdì 20 agosto, subirà alcune modifiche per l'allestimento del Luna Park in piazza Garibaldi.

Le bancarelle di ortofrutta, per la prima volta in via sperimentale, saranno collocate in piazza Marconi (Ragioneria), e i banchi di formaggi e salumi saranno spostati nella piazzetta Garibaldi. Gli altri ambulanti saranno invece in via Serra per garantire una continuità al concentrico.

Gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla segnaletica mobile indicante le modifiche alla viabilità.