Addio a Federico Reina, il partigiano Jon

Santhià: la memoria storica della perde un altro dei suoi più attivi cittadini. È morto Federico Reina, il partigiano Jon: 95 anni, classe 1926, per molto tempo presidente della sezione locale dell'Anpi. Il partigiano Jon aveva fatto parte della II Brigata Bandiera dal 10 giugno 1944 al 1° giugno 1946. A ricordarlo è l'attuale referente di sezione Isabella Beccari: "Sentirlo parlare di quel periodo con esaltazione, con citazioni di luoghi, compagni d'armi, momenti di azione, paure, preoccupazioni e poi dopo la Liberazione, era sempre emozionante.

Reina aveva iniziato la sua vita lavorativa in ferrovia fino a diventare capo stazione. "Si era impagnato anche nella Direzione del Carnevale - continua Beccari -. Instancabile si è speso per mantenere viva la memoria della "Strage di Santhià", per non dimenticare, aiutato da amici partigiani, con la collaborazione delle amministrazioni comunali, erigendo cippi, lapidi, pubblicando libri. E per questi non mi resta che dirgli grazie".