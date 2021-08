Trino: tre cittadini su 4 hanno completato il ciclo vaccinale

Restano sempre quattro i trinesi positivi al Covid-19, mentre aumentano i residenti vaccinati.

L’aggiornamento arriva dal Comune di Trino che informa come dalla scorsa settimana non ci siano stati nuovi concittadini contagiati. I quattro attualmente positivi non riscontrano particolari problemi e sono in via di guarigione. Proseguono a Casale Monferrato le vaccinazioni dei trinesi iscritti sulla piattaforma regionale dei vaccini: oltre l’80 per cento dei trinesi sopra i 12 anni d’età ha ricevuto almeno una dose, e circa il 74 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Il Comune di Trino inoltre esprime massima solidarietà nei confronti del sindaco della Città di Varallo e presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, per le minacce di morte ricevute: "Condivisibili o meno le iniziative poste in essere da qualunque amministratore, sono volte alla tutela e all’interesse di tutti. Più volte si è detto di quanto fare i sindaci o gli amministratori in realtà come le nostre sia più una “missione” che altro. Ad Eraldo e a tutti gli altri colleghi va portato rispetto sempre e comunque, soprattutto dopo ciò che in questi due anni è stato fatto di straordinario dagli amministratori locali".