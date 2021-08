Situazione Afghanistan: bandiere a mezz'asta fino all'11 settembre

Borgosesia: fino all’11 settembre saranno esposte dal palazzo comunale le bandiere a mezz’asta a sostegno del popolo afghano ed in particolare delle donne di quel Paese martoriato. Lo stabilisce il Decreto Sindacale, documento in cui si spiega: "Quale espressione della vicinanza a tutto il popolo afghano in modo particolare alle donne; per chiedere al mondo occidentale di non lasciare questa popolazione nelle mani di un regime oscurantista ed irrispettoso dei diritti umani; per il ricordo dei nostri cittadini caduti in missione in Afghanistan con lo scopo di portare democrazia e rispetto in un popolo dilaniato da anni di regime oscurantista e repressivo".

L'esposizione a mezz'asta si protrarrà fino al 11 settembre in memoria del giorno in cui il rispetto dei diritti umani e la democrazia vennero “ferite nel profondo”. Già diversi Comuni italiani hanno manifestato interesse per l’iniziativa, contattando direttamente il sindaco Tiramani o gli Uffici Comunali. "Mi auguro che l’indignazione dei cittadini difronte a questo dramma umanitario, che è sotto gli occhi di tutti - commenta Paolo Tiramani - possa smuovere le istituzioni internazionali affinché si arrivi in tempi brevi a mettere in sicurezza la popolazione afghana".