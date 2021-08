Trino: Deborah Manzo subentra in Consiglio a Marilisa Frison

E’ stata rapida la seduta del Consiglio comunale trinese di venerdì scorso. L’unico punto all’ordine del giorno era la surroga del posto di consigliere comunale lasciato vacante da Marilisa Frison. Al suo posto è subentrata Deborah Manzo.

Frison, consigliere comunale del gruppo di maggioranza “Trino – Robella Migliore”, si era dimessa la scorsa settimana. In Consiglio il sindaco Daniele Pane non è entrato nei dettagli delle dimissioni: "Il 4 agosto il consigliere Frison ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio, ne ho preso atto ed ora accogliamo Deborah Manzo come nuovo consigliere", ha detto. La capogruppo di minoranza Patrizia Ferrarotti è intervenuta: "Questa è una presa d’atto e non nego che siamo rimasti sorpresi dalle dimissioni della Frison che in questi tre anni si è spesa molto per Trino. Abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti per visionare la lettera di dimissioni del consigliere che pensiamo lo avrà fatto per motivi personali. Allo stesso tempo auguriamo a Deborah Manzo di fare altrettanto bene nei due anni che restano fino alla fine del mandato".