Cascine Margherita e Navicelle: 60.000 euro per sistemare la strada

Moncrivello: dalla Regione sono in arrivo 60.000 euro per sistemare la strada che collega le cascine Margherita e Navicelle. I tempi dei lavori non sono ancora definiti. “Attendiamo di sapere quando arriveranno i fondi - precisa il sindaco Massimo Pissinis - In ogni caso siamo pronti a partire il prima possibile”. Gli abitanti di quest'area a nord-ovest della collina conoscono bene i problemi cronici del tratto. “In particolare quando piove - spiega il primo cittadino - Uno dei due lati della strada è rialzato, e proprio a causa delle precipitazioni sta progressivamente cedendo”.

Le criticità durano da tempo, ma il Comune da solo non riuscirebbe a fronteggiare le spese. “Ogni anno in bilancio disponiamo di appena qualche migliaio di euro per la manutenzione di tutte le strade del territorio” sottolinea il sindaco. Peraltro nella stessa zona tra la collina e il fiume Dora sono già previsti altri interventi di manutenzione. “Ringraziamo dunque la Regione per aver pensato al nostro paese, tra le tante problematiche da affrontare causate dal maltempo” afferma Pissinis.

I 60.000 euro provengono infatti da un fondo per fenomeni calamitosi, di importo totale di circa 2,4 milioni di euro. I beneficiari sono 59 Comuni piemontesi colpiti dai vari danni verificatisi tra il 2019 e il 2021. Tra questi centri, sette sono in provincia di Vercelli e solo tre si trovano nella parte meridionale del territorio (oltre a Moncrivello si tratta di Borgo d'Ale e Borgo Vercelli). Alla somma in arrivo da Palazzo Lascaris il Comune non dovrà aggiungere nulla: l'importo basterà a coprire l'intero intervento, inclusa la posa di un nuovo strato di asfalto.