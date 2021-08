Aree scuole: le prime servite dalla rete internet gratuita Wifi.Italia

Tronzano: le aree circostanti gli edifici scolastici delle elementari e medie, rispettivamente in piazza Gramsci e via Milano, sono le prime ad essere servite dalla rete internet gratuita “Wifi.Italia”.

L'attivazione è frutto di un progetto del Ministero dello sviluppo economico, cui il Comune aveva aderito alcuni mesi fa: in totale è prevista l'attivazione di sei punti di accesso. Per utilizzare la rete occorre scaricare sul cellulare l'applicazione wifi.italia.it e registrarsi. Una volta attivato, il servizio sarà disponibile anche nelle altre località servite dal progetto. “Nel caso in cui non ci si connetta per più di un mese, l'account verrà momentaneamente sospeso - avverte il vicesindaco Fausto Valdo - Per riattivarlo basterà eseguire il log-in sull’applicazione WiFi.italia.it con le credenziali inserite in fase di prima registrazione”. In parallelo all'attivazione della rete senza fili, gli amministratori hanno avviato un programma per la digitalizzazione degli uffici comunali. L'investimento dal valore di circa 16.700 euro (finanziato con i contributi statali per il Coronavirus) permetterà tra l'altro di utilizzare la connessione in fibra ottica recentemente installata.