Palazzolo: tartaruga "in fuga" ritrovata dai carabinieri

Tartaruga in fuga, ma con lieto fine. E’ successo a Palazzolo nei giorni scorsi e la tartaruga alla fine è stata ritrovata e riportata a casa dai carabinieri di Trino.

Qualche giorno fa su un gruppo social di Palazzolo Vercellese era apparso un appello secondo il quale dal cortile della casa della nonna dell’autrice del post era sparita la tartaruga, alla quale la famiglia in questione è molto affezionata essendo stata della nonna. Da qui la richiesta di avere notizie. Le serrate indagini e il passaparola hanno fatto sì che venisse individuato chi aveva trovato la tartaruga portandola a casa. I carabinieri sono così andati all’abitazione dell’interessato e la tartaruga è stata restituita senza esitazione per poi essere riportata nella sua casa e dalla sua famiglia. Da qui la felicità di chi aveva scritto il post per aver visto tornare a casa l’affezionata tartaruga. Caso particolare quindi per i carabinieri di Trino, ma col lieto fine che ha reso tutti felici.