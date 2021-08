Viabilità: nuove progettazioni in corso

Con il varo della Legge 160/2019, il Ministero dell’Interno ha finanziato gli oneri di progettazione definitivi ed esecutivi in materia di viabilità e la Provincia di Vercelli si è subito mossa per portare avanti alcune richieste del territorio finalizzate ad aumentare in particolar modo la sicurezza della rete stradale provinciale.

"Il nostro programma - commenta il vice presidente con delega alla Viabilità Pier Mauro Andorno- è molto ricco ed è frutto del costante dialogo con il territorio e le sue Amministrazioni. La Provincia di Vercelli si sta muovendo anche nel mese di agosto per arrivare il prima possibile ad avere il quadro completo appaltabile nel più breve tempo possibile”.

Numerosi sono gli interventi in programma e riguardano molte nuove rotatorie: a Quinto Vercellese, due tra le Sp 230 e

594, una a Borgo d’Ale tra le Sp 11 e 43, una ad Albano Vercellese tra le Sp 594 e 57, una a Stroppiana tra le Sp 31 e via Roma, una a Caresanablot tra le Sp 230 e 49, una ad Alice Castello tra le Sp 593 e via Cavaglià; a cui si aggiunge, lungo la Sp 113 tra Balocco e Buronzo, l’abbassamento del sedime stradale in corrispondenza del sovrappasso ferroviario.

“Opere ingenti - conclude Andorno - per un totale di circa 3 milioni di euro di investimenti, fondi che potranno essere 'intercettati' solamente con la progettazione conclusa e per cui ci stiamo portando avanti per essere pronti. Come sempre siamo attenti, prima di tutto, alla sicurezza: come per le due rotonde che sorgeranno su incroci particolarmente pericolosi a

Quinto Vercellese e Borgo d’Ale. Voglio ringraziare i nostri tecnici che stanno seguendo con diligenza la progettazione, le Amministrazioni comunali per il costruttivo confronto e il presidente Eraldo Botta che ha appoggiato fin da subito la stesura di questa nuova programmazione, dimostrando sempre grande sensibilità per l’argomento”.