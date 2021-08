Trino: primi passi per il Milan club

ll Milan Club Trino compie i primi passi. Domani, giovedì 12 agosto, alle ore 21 al Teatro civico ci sarà la prima riunione organizzativa.

L’ordine del giorno dell’incontro prevede la formazione del direttivo, le quote d’iscrizione, la sede fisica del club. Si inizierà così a tracciare le fondamenta per il nuovo progetto rossonero. Chi sta tessendo le fila per la nascita del club dei tifosi rossoneri è Giuseppe Rapina che nelle scorse settimane su Facebook aveva invitato i tifosi milanisti a seguire la pagina del Milan Club Trino per essere sempre aggiornati sulle novità del nascente club. Chi volesse avere informazioni può telefonare al 348-7730366.